Aufgehebelt

Engelbostel. Einbrecher stellten eine Leiter an die Hauswand an einem Haus an der Kirchstraße in Engelbostel zwischen Dienstag, 12.30 Uhr, und Mittwoch, 15.30 Uhr,. Sie hebelten hierüber ein Fenster auf. Durch das aufgehebelte Fenster stiegen die Täter in die Wohnung ein und durchsuchten nach Auskunft der Polizei mehrere Räumlichkeiten. Es wurde Bargeld entwendet. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.