Aufgeschnitten

Langenhagen. Während der Abwesenheit der Hausbewohner überwanden Einbrecher nach Auskunft der Polizei zwischen Freitag, 8.20 Uhr, und Mittwoch, 9.30 Uhr, am Breimerwinkel eine Gartentür und gelangten so auf das Grundstück des frei stehenden Einfamilienhauses. Durch Aufschneiden der hölzernen Eingangstür konnte das Haus betreten werden, wo sich die Täter anschließend an einem Tresor zu schaffen machten. Er wurde aufgetrennt und Bargeld und Schmuck in unbekanntem Wert entwendet. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.