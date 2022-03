Aufgeschnitten

Godshorn (ok). Sie haben das Gitter des stillgelegten Hallenfreibades an der Berliner Allee in Godshorn aufgeschnitten und Eisen- und Kupferrohre sowie diverse Kabel gestohlen. Zeitraum: 7. bis 21. März. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.