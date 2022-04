Aufgestockt

Engelbostel. In der Kleiderstube für jedermann des DRK-Ortsvereins Engelbostel sind in den vergangenen Wochen viele Spenden, auch zahlreiche finanzielle Beträge für die Unterstützung der Flüchtlinge aus der Ukraine, abgegeben worden. Der Ortsverein hat diese Beträge auf 1.300 Euro aufgestockt und an die Flüchtlingshilfe des Deutschen Roten Kreuzes der Region Hannover überwiesen.