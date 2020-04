Aufhebeln

Krähenwinkel. Einbrecher versuchten nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag durch Aufhebeln eines Fensters und einer Tür in eine italienische Gaststätte an der Eichstraße einzubrechen. Der Versuch bislang jedoch. Entsprechende Aufbruchspuren am Tatort wurden gesichert. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.