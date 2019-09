Aufhebeln misslungen

Langenhagen (elr). Einbrecher haben im Zeitraum von Mittwoch bis Sonnabend an zwei Wohnungen in der Rosenstraße in Langenhagen versucht, durch Balkontüren in die Wohnung zu gelangen. Das Aufhebeln der Türen gelang ihnen nicht, jedoch entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.