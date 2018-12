Auflösung?

Kaltenweide (ok). Ist die IWK noch zeitgemäß? Oder steht sie gar vor der Auflösung? Diese Fragen stellen sich selbstkritisch die Mitglieder der Interessengemeinschaft Kaltenweide/Weiherfeld (IWK) in ihrer nächsten Jahreshauptversammlung. Außerdem geht es am Dienstag, 5. Februar, ab 19.30 Uhr im Margeritenhof untern anderem um Berichte, Neuwahlen, Aufnahemgebühr und Mitgliedsbeiträge. Anmeldungen bitte unter der Telefonnummer (0511) 5 44 55 70 oder unter gabriele.gallinat@tegeler-pflege.de. Anträge müssen bis spätestens eine Woche vor der Sitzung schriftlich beim Vorstand eingegangen sein.