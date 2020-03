Aufmunterndes Gespräch

Langenhagen. Gerade in diesen Zeiten, in denen ein aufmunterndes Gespräch mit Mitmenschen nicht ohne Weiteres möglich ist, braucht der Mensch eine Quelle positiver Gedanken. Dies möchte die katholische Gemeinde Liebfrauen mit Zwölf Apostel mit ihrem Telefonangebot „Worte der Zuversicht – Unser gutes Wort für jeden Tag“ bieten. Jeden Tag spricht ein anderes Gemeindemitglied oder einer der Seelsorger gute Gedanken, eine lustige oder weise Geschichte oder ein Gebet auf Band, das mit einem Anruf bei einer speziellen Telefonnummer rund um die Uhr angehört werden kann. So kann sich jeder Anrufer, jede Anruferin positive Inspiration für den Tag holen. Die Telefonnummern lauten (0511) 96 91 99 45 oder 96 91 99 46.