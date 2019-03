Aufruf zur Flurreinigung

Engelbostel. Vereine und Verbände der Ort- schaft Engelbostel sind bereits von Ortsbürger- meisterin Bettina Auras angeschrieben und zur Beteiligung an Beseitigung von Unrat in unserer schönen Umgebung aufgefordert um Mutter Natur sozusagen wach zu küssen. Gerne möchte Auras auch Bürgerinnen und Bürger für Sonnabend, 23. März, um 14 Uhr einladen und auf dem Festplatz am Stadtweg begrüßen. „Wir werden wieder von den hiesigen Land- wirten und dem Treckerclub mit Gespannen unterstützt“, so Auras.

Im Anschluss der Flurreinigung lädt der Ortsrat zu Bratwurst, Brause, Kaffee, Kuchen und ein Bierchen ein, Abschluss in diesem Jahr beim Reit- und Fahrverein Engelbostel und Umgebung am Klusmoor.