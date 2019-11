Figurentheater am 21. und 22. November im Haus der Jugend

Langenhagen. Das Dresdner Figurentheater gastiert am Donnerstag, 21. November und am Freitag, 22. November, mit dem Stück „Pettersson und Findus - Aufruhr im Gemüsebeet“ im Haus der Jugend Langenhagen am Langenforther Platz.Die Veranstaltungen für Kinder ab vier Jahren und die ganze Familie beginnen jeweils um 15.30 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro.Karten gibt es ab Montag, 11. November, im Vorverkauf montags von 7.30 bis 18.30 Uhr, dienstags bis donnerstags 9.00 bis 17.00 Uhr und freitags 9.00 bis 14.00 Uhr bei der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur im Haus der Jugend Langenhagen. Etwaige Restkarten können an den Veranstaltungstagen ab 15 Uhr an der Tageskasse erworben werden. Eine Reservierung der Karten ist zurzeit nicht möglich.Es war ein Tag wie im Bilderbuch. In allen Büschen sangen die Vögel, die Fliegen flogen, das Gras wuchs und die ganze Luft war so voll von Frühling, dass der alte Pettersson und sein Kater Findus endlich das Gemüsebeet bestellen konnten.Der Alte grub und säte, während Findus, der Gemüse nicht ausstehen konnte, Fleischklößchen pflanzte. Dass heißt, wenn er nicht gerade herumflitzte und Käfer erschreckte.Alles war wie jedes Jahr – bis die Hühner Erna, Wilma und ihr freches Küken Paula, ein Schwein und ein riesiges Rindvieh für Aufruhr im Gemüsebeet sorgten.