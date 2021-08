Aufs Dach gestiegen

Langenhagen (ok). Diebe sind nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf das Dach eines Supermarktes am Kaltenweider Platz gestiegen und haben dort die Fenster zu Büro- und Geschäftseinräumen eingeschlagen. Die Räume wurden durchsucht, die Schadenshöhe liegt bei 3.800 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109- 42 17.