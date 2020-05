Aufs Stauende aufgefahren

Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn (BAB) 2

Langenhagen. Am Donnerstagnachmittag ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 zwischen dem Autobahnkreuz Hannover-West und derAnschlussstelle Hannover-Langenhagen gekommen. Ein 55-jähriger Mann ist miteinem Laster auf ein Stauende aufgefahren und hierbei tödlich verletzt worden.Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover hat der Fahrereines Sattelzuges (Mercedes-Benz) gegen 17.15 Uhr die Autobahn 2 aus Dortmund kommend in Richtung Berlin befahren. Hier übersah er das Ende eines Staus und fuhr aufeinen am Stauende stehenden Sattelzug (Scania) eines 29-jährigen Mannes auf.Durch den Zusammenstoß wurde der 55-jährige Fahrer im Führerhaus eingeklemmt. Ermusste durch die alarmierten Feuerwehrkräfte befreit werden. Der Mann erlag nocham Unfallort seinen Verletzungen. Der 29-jährige Mann blieb bei dem Zusammenstoßunverletzt. Den entstandenen Schaden schätzen die Beamten auf 300.000 Euro. Auf Grund der Rettungs- und Bergungsarbeiten ist die Fahrbahn in Richtung Berlin bis in dieAbendstunden weiterhin gesperrt.