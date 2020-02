TSV und Sparta starten

Langenhagen (ok). Wenn die Spiele stattfinden, kickt der TSV Godshorn II am Sonntag, 1. März, zum ersten Mal nach der Winterpause. Anstoß der Begegnung in der Fußball-Kreisliga, Staffel vier, ist um 15 Uhr, Gegner am Spielplatzweg SV Borussia Hannover. Zur gleichen Zeit tritt DJK Sparta Langenhagen beim TSV Limmer an.