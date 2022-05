Auftaktsieg

Langenhagen (ok). Gelungener Start für die Handball-Männer der HSG Langenhagen: In der Meisterrunde dre Regionsoberligen gab es zum Auftakt einen 31:24 (15:12)-Sieg gegen SG Börde Handball II. Als Haupttorschützen stachen dabei Luis Flöricke (12) und Christoph Zoch (11) heraus. Am nächsten Sonnabend, 7. Mai, geht es dann um 20 Uhr bei TV Eintracht Sehnde II weiter. Von insgesamt sechs Teams qualifizieren sich in dieser Einfachrunde drei für die Landesliga.