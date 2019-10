Aus Auto geklaut

Kaltenweide (elr). Diebe sind zwischen Sonntag um 21 Uhr und Dienstag um 7.30 Uhr in das Innere eines Autos gelangt, das am Lise-Meitner-Weg in Kaltenweide abgestellt war. Sie entwendeten das Multifunktionslenkrad, das Navigationsdisplay sowie den Schaltknauf. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 3.400 Euro. Wie die Diebe ins Auto gelangen konnten, ist noch unklar. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.