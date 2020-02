Aus Chile

Langenhagen. Ein 24-jähriger Mann führte einen nach Auskunft der Polizei am Sonntag gegen 9 Uhr einen VW UP auf der Walsroder Straße, obwohl er nur im Besitz einer chilenischen Fahrerlaubnis ist und seit März 2019 einen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Der Führerschein wurde sichergestellt. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.