Aus Grau wird Bunt

dm-Märkte unterstützen Aktion aktiv

Langenhagen. In diesem Sommer wird die Aktion StreetArt der Kulturstiftung Langenhagen aktiv von den dm-Märkten an den Elisabeth Arkaden und am Osttor unterstützt. Die beiden Organisatorinnen Gabriele Spier und Ulrike Jagau werden am Sonnabend, 29. Juni, mittags von 12.30 bis 13 Uhr an den jeweiligen Filial-Kassen sitzen und versuchen, für die jugendlichen Teilnehmer jeweils 1.000 Euro beim Kassieren zu erarbeiten, nachdem sie von den Filialleiterinnen Marina Vies und Yasmin Peprah eingewiesen wurden. Unterstützt werden sie dabei von Monika Gotzes-Karrasch, Justyna Scharlé , Marcel Neure u.a. Mit dem Geld sollen weitere integrative StreetArt Projekte für Jugendliche in Langenhagen gefördert werden. Vielleicht ist Langenhagen bald die erste Stadt in Deutschland, deren Telekom-Schaltkästen komplett gestaltet sind.