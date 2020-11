Aus NBib24 wird Onleihe Niedersachsen

Stadtbibliothek Langenhagen seit 2009 Mitglied

Langenhagen. Der niedersächsische Verbund NBib24 benennt sich um in die „OnleiheNiedersachsen“. Der neue Name ist wesentlich griffiger und selbstsprechender als die Abkürzung NBib24, die für „Niedersächsische Bibliotheken 24 Stunden erreichbar“ stand. Unter der MarkeOnleihe bietet die divibib GmbH aus Reutlingen seit dem Jahr 2007 einen Service für die Online-Ausleihe digitaler Medien durch Bibliotheken an. Ausleihe + online = Onleihe. Der Begriff „Onleihe“ ist ein Kofferwort aus „online“ und „Ausleihe“ und hat sich mittlerweile als Begriff für die Ausleihe von E-Medien durch Bibliotheken etabliert und soll deshalb auch den Verbund der niedersächsischen Bibliotheken bezeichnen. Die Wortmarke „Onleihe – Bibliothek digital“ ist beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen und der Begriff Onleihe steht im Duden. Über 100 niedersächsische Bibliotheken im Verbund.Mehr als 3.000 Bibliotheken in Deutschland bieten die Onleihe an und fungieren dabei als Vermittler zwischen ihren Nutzern und der digitalen Ausleihplattform, darunter 145 Bibliotheken aus Niedersachsen. Wer einen Bibliotheksausweis besitzt und sich online registriert, ist dabei. Neben mehreren Flatrate-Anbietern wie Amazon, die eine monatliche Pauschale erheben, lobte Stiftung Warentest die Onleihe im Jahr 2017 für ihr vielfältiges Angebot und kürte sie zum Preis-Leistungs-Sieger: mit einem gültigen Benutzerausweis einer der am Verbund beteiligten Öffentlichen Bibliotheken in Niedersachsen haben die Nutzer Zugriff auf den Gesamtmedienpool von über 161.000 Exemplaren und über 30.000 Titeln umfangreiches Angebot für jedenGeschmack. Wer derzeit im Homeoffice arbeitet, hat so Zugriff auf Ratgeberliteratur, kann sich von Zuhause fortbilden und schnell und unkompliziert etwas recherchieren. Auch sonst bietet der E-Medien-Bestand momentan viel Hilfreiches: Koch- und Backbücher um neue Rezepte auszuprobieren, Bilderbücher, um Kinder zu beschäftigen, Gesundheitsratgeber sowie Strick- und Bastelbücher. Alle angebotenen E-Medien können bei www.onleihe-niedersachsen.deoder über den WebOPAC (=Benutzerkatalog) der teilnehmenden Bibliotheken ausgesucht und entliehen werden. Der Verbund ist ein Gemeinschaftsprojekt der beteiligten Bibliotheken unter Koordination der Büchereizentrale Niedersachsen und wurde in der Startphase vom Land Niedersachsen finanziell gefördert.Die Stadtbibliothek Langenhagen ist sein 2009 Mitglied im Onleihe-Verbund Niedersachsen.