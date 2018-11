Anmeldung bis 12. November

Langenhagen. Vertretern Langenhagener Ausbildungsbetriebe bietet das zwölfte Ausbilder-Frühstück am Donnerstag, 15. November, abermals die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen. Die Veranstaltung beginnt um 8 Uhr im Ratssaal in lockerer Runde, das von „pro regio“ und städtischer Wirtschaftsförderung vorbereitete Programm startet um 8.30 Uhr. Geplant ist unter anderem ein Impulsvortrag von Agnes Pelka, Leitung Karriere-Center, Mc Donald´s Restaurantbetriebe David Ehmann. Im Fokus stet dabei die Frage: "Wie gewinne ich Azubis?" Und das auch unter den schwierigen Bedingungen der herausfordernden Branche Gastronomie.Interessierte Vertreter von Ausbildungsbetrieben, die sich zum zwölften Ausbilder-Frühstück anmelden möchten, können sich bis zum 12. November bei Jörg Hollemann melden entweder per Mail an joerg.hollemann@langenhagen.de oder per Fax an die Nummer (0511) 7307-91 98.