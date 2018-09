Ausflug in den Zoo

St. Paulusgemeinde am 3. Oktober unterwegs

Langenhagen. Am Mittwoch, 3. Oktober, macht die St. Paulusgemeinde einen Ausflug in den Erlebnis-Zoo Hannover. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr an der Straßenbahn-Haltestelle Kurt-Schumacher-Allee oder um 10.30 Uhr an der Zoo-Kasse. “Dort werden wir von Yvonne Riedelt erwartet, die mit uns eine Sonderführung machen wird. Wir werden beim Flusspferd hinter die Kulissen schauen”, freut sich Pastor Frank Foerster. Sambesi und die Robbenshow sind ebenfalls geplant. Kosten entstehen für Straßenbahn, Zoo-Eintritt und Führung in Höhe von etwa 40 Euro. Auch Teilnehmer aus anderen Gemeinden sind willkommen. Wer sich anmelden möchte, kann bei Pastor Foerster unter der Nummer (0511) 973 94 22 anrufen oder eine Mail schicken an pastor.foerster@st-pauluskirche.de.