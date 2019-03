Ausflug ins Sprengel- Museum

Die Gruppe „Kultur“ lädt zur Kunst ein

Langenhagen. Die Gruppe „Kultur“ des Vereins win – Wohnen in Nachbarschaften der KSG Hannover GmbH organisiert einen nächsten Ausflug. Dieses Mal geht es in das Sprengel- Museum nach Hannover. Organisator Dieter Schmidt, der ehrenamtlich die Aktivitäten der Gruppe „Kultur“ in die Hände nimmt, freut sich sozusagen auf eine Fortsetzung.Denn der letzte Kultur-Ausflug ging in das Landesmuseum Niedersachsen. Die Führung verlief chronologisch vom Mittelalter bis zu Paula Modersohn-Becker zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Im Sprengel Museum wird die Gruppe dann die Kunst vom Beginn des 20.Jahrhunderts bis heute kennenlernen.Das Sprengel Museum Hannover zählt mit seiner umfangreichen Sammlung und dem vielfältigen Ausstellungsprogramm zu den bedeutendsten Museen der Kunst des 20. Jahrhunderts und 21. Jahrhunderts.Der Ausflug findet am Sonnabend, 20. März, statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Haltestelle Wiesenau. Um 10.16 Uhr ist die Abfahrt zum Aegidientorplatz geplant, von dort gehen die Teilnehmer die letzten Schritte zu Fuß. Die Gruppe wird dann gemeinsam eine Führung durch das Sprengel Museum erleben. Nach der Führung bietet sich ein Bummel durch die weiteren Abteilungen des Hauses an. Als Abschluss treffen wir uns zu einem Kaffee um 14 Uhr im Restaurant bell’ARTE des Museums. Von dort werden wir dann gemeinsam nach Wiesenau zurückfahren. Kosten pro Person: neun Euro (Fahrt, Führung, Eintritt).Begrenzte Teilnehmeranzahl. Verbindliche Anmeldung im Quartierstreff bis zum 22. März.