Ausflug zum Silbersee

Langenhagen (ok). Der Langenhagener Motorclub im ADAC (LMC) lädt zum Ausflug an den Silbersee ein. Am Sonntag, 6. August, treffen sich die Mitglieder an der Minigolfbahn zum geselligen Beisammensein. Weitere Aktivitäten laufen je nach Wetterlage. Anmeldungen bitte unter den Telefonnummern (0511) 77 45 76 oder unter (0160) 97 34 90 70.