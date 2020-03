Ausgelöst

Godshorn. Ein Dieb versuchte nach Auskunft der Polizei am Dienstag gegen 5.30 Uhr durch Aushebeln eines Fensters in ein Gebäude an der Bayernstraße einzudringen. Nach Auslösung des akustischen Alarms flüchtete der Täter unerkannt. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.