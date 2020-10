Ausgelöst

Langenhagen. Diebe gelangten nach Auskunft der Polizei am Sonnabend gegen 0.15 Uhr gewaltsam in den Verkaufsbereich eines Gartencenters an der Westfalenstraße. Im Innenbereich versuchten sie Zugang in den Verwaltungsbereich zu erlangen, wobei die Alarmanlage auslöste. Eine innere Absuche und Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.