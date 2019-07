Ausgenutzt

Langenhagen. Es ging ihr körperlich offensichtlich nicht gut, und Diebe nutzen diese Situation nach Auskunft der Polizei schamlos aus. Sie entwendeten am Sonnabend zwischne 5 und 7 Uhr am Langenforther Platz einen rosa Rucksack einer 28-Jährigen. In dem Rucksack befanden sich Bargeld, ein Mobiltelefon, Fahrkarten und ein Schwerbehindertenausweis. Die Schadenshöhe beträgt etwa 400 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.