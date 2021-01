Auspuff zerschnitten

Langenhagen (ok). In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Diebe nach Auskunft der Polizei am Sollingweg den Auspuff bei einem Mitsubishi Space Wagon zerschnitten und anschließend den verbauten Katalysator mitgehen lassen. Die Schadenshöhe wird mit 700 Euro angegeben. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.