Außenspiegel touchiert

Langenhagen. Zeugen beobachteten, wie ein weißer Lastwagen am Donnerstag gegen 23.45 Uhr mit einem ebenfalls weißen Anhänger auf der Godshorner Straße in Richtung

Langenhagen Mitte fuhr und den linken Außenspiegel eines an Fahrbahnrand abgestellten blauen VW Golf touchierte. Der Laster setzte seine Fahrt fort, ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem VW entsteht ein geschätzter Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.