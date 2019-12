Außensprechstunden

Langenhagen (ok). Jeden zweiten Dienstag im Monat zwischen 14 und 16 Uhr sowie jeden vierten Montag im Monat von 9 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr: Der Senioren- und Pflegestützpunkt Burgdorfer Land der Region Hannover bietet auch im nächsten Jahr Außensprechstunden im Sozialen Rathaus an der Schützenstraße 2 an. Die zuständigen Mitarbeiter informieren dann über örtliche Unterstützungsangebote, geben Tipps zur Finanzierung der Pflege oder beantworten Fragen zu Leistungen der Pflegeversicherung oder gesetzlichen Ansprüchen. Wer möchte, erhält auch Unterstützung bei der Antragstellung. Das Angebot ist kostenfrei.