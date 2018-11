Aussortierte Schätze

Langenhagen (ok). Von Klamotten über Spielzeuge bis hin zu aussortierten Schätzen – der zwölfte Jahrgang des Gymnasiums veranstaltet am nächsten Sonnabend, 24. November, zwischen 10 und 15 Uhr einen Flohmarkt in der Pausenhalle im Erdgeschoss des Conrtainercampus. Der Erlös dient der Finanzierung des Abiballes. Eingeladen sind alle Schüler, Eltern und Lehrer, für Verpflegung ist auch gesorgt.