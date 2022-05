Ausstellung im Golfpark

Hainhaus. Der Golfpark in der Flughafenstadt ist von Freitag, 6. Mai, bis Sonntag, 8. Mai, Gastgeber für die Golfmesse „Rheingolf on the Green“. Erwartet werden Golfspieler aus dem ganzen Bundesgebiet. Das Golfpark-Team in Hainhaus öffnet die große Anlage aber ebenso für alle an Freizeitsport Interessierten und Familien, die immer schon mal wissen wollten, was den Reiz des Golfens ausmacht. Der Eintritt und das Parken sind kostenfrei. Parkplätze stehen ausreichend zur Verfügung. Über 22 Aussteller zeigen in zehn Pagodenzelten Golf-Ausstattung und Produktneuheiten. Geöffnet sind die Stände am Freitag von 12 bis 20 Uhr, Sonnabend von 10 bis 18 Uhr sowie Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Auch der Golfpark-Shop zeigt sein Sortiment während der Ausstellungstage. Täglich begleitet ein DJ des Golfparks ab 15 Uhr die Veranstaltung musikalisch, auch die Gastronomie ist mit einem Koch-Zelt am Platz.