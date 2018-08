Ausstellung wird eröffnet

Langenhagen (ok). Ausstellungseröffnung am Sonntag, 9. September, in der Galerie Depelmann an der Walsroder Straße: Bildhauer und Maler Karlheinz Oswald ist zwischen 11 und 16 Uhr zu Gast. Zur Einführung spricht Frauke Engel. Die Ausstellung läuft bis zum 13. Oktober.