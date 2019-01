Ausstellungseröffnung

Langenhagen. Die Ausstellungseröffnung „Giant“ mit einer Gesamtarbeit im Kunstverein und in der ehemaligen Kapelle von Elena Narbutaité, Dalia Dudenaite, Helge, Nick Bastis, Ona Kvintaite, Liudvikas Buklys und Gintaras Didziapetris findet am Donnerstag, 21. Februar, von 19 bis 21 Uhr im Kunstverein Langenahgen an der Walsroder Straße 91A statt. Die Teilname ist kostenlos.