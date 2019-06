Ausbilder-Frühstück am Donnerstag, 13. Juni

Langenhagen. Wer ausbildet, investiert in die Zukunft des eigenen Unternehmens. Wer Auszubildende begeistern und an das Unternehmen binden will, muss kreativ sein und neue Wege gehen. Auf welche Weise Ausbildungsbetriebe junge Fachkräfte für sich gewinnen können, mit diesen und anderen Fragen beschäftigt sich das 13. Ausbilder-Frühstück am Donnerstag, 13. Juni, ab 8.30 Uhr im Rathaus Langenhagen.Einblicke in die Praxis wird etwa Kathrin Warnecke, Managerin Human Resources bei Dachser Se., geben. Jürgen Hansen von der Wirtschaftsförderung der Region Hannover wird die neuen Funktionen des Ausbildungsportals AZUBI21 vorstellen.Der zwanglose Austausch beim Langenhagener Ausbilder-Frühstück steht allen Ausbildungsbetrieben offen. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird jedoch um eine Anmeldung bis zum 7. Juni bei Jörg Hollemann bei der Langenhagener Wirtschaftsförderung per E-Mail an joerg.hollemann@langenhagen.de gebeten.