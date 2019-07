Auto beschädigt

Langenhagen. Ein Autofahrer beschädigte nach Auskunft der Polizei am Donnerstag zwischen 14 und 17.15 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausfahren aus einer Parklücke ein nebenan ordnungsgemäß geparktes Kraftfahrzeug, sodass ein leichter Schaden an dem geparkten Wagen entstand. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer vom vom Besucherparkplatz des Altenzentrums an der Stadtparkallee, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Unfallzeugen, die Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15 zu melden.