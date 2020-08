Auto geklaut

Langenhagen, Diebe entwendeten nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen am Hainhäuser Weg vor einem Wohnhaus vor einer Garage abgestellten schwarzen Audi Q 5. Am Freitag um 4:58 Uhr wurde auf der BAB 2 Höhe Ausfahrt Braunschweig Flughafen ein Audi Q 5 mit polnischen Kennzeichen einer polizeilichen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Wagen durch einen 47-Jährigen litauischen Staatsangehörigen ohne Originalschlüssel geführt, augenscheinlich an der Elektrik manipuliert wurde und die polnischen Kennzeichen nicht für das Fahrzeug ausgeben sind.Eine Überprüfung ergab, dass es sich bei dem kontrollierten Pkw um den entwendeten Pkw aus Hainhaus handelt.Der Fahrzeugführer wurde vorläufig festgenommen, ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls sowieHehlerei gegen ihn eingeleitet und das Fahrzeug sichergestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.