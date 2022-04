Autoaufbrüche

Langenhagen. Ein Zeuge beobachtete nach Auskunft der Polizei am Montag gegen 23 Uhr an der Hindenburgstraße drei Männer, die die Seitentür des betroffenen gelben Mercedes Benz Sprinter mit einem Werkzeug öffneten und zwei Werkzeugkoffer

entwendeten. Das Trio flüchtete mit einem

schwarzen Audi, abgelesenes Teilkennzeichen BZ. In der Nacht von Montag auf Dienstag fanden dann nach Auskunft Polizei diverse Autoaufbrüche mit Diebstählen im gesamten Stadtgebiet statt. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.