Autofahrer unter Drogeneinfluss

Langenhagen. Ein 38-jähriger BMW Mini-Fahrer aus Laatzen wurde am 29. Dezember um16.40 Uhr auf dem Parkplatz am Silbersee an der Bothfelder Straße von Polizeibeamten kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser keine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Des Weiteren wurde ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt, welcher einen positiven Nachweis auf Kokain aufwies. Im Anschluss wurde im PK Langenhagen eine Blutentnahme durchgeführt.