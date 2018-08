Autoknacker unterwegs

Langenhagen (ok). Autoknacker waren zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Mittwoch, 19.05 Uhr, in der Virchowstraße unterwegs. Sie hebelten die Seitenscheibe eines Mazda 6 auf, gestohlen wurde nach Auskunft der Polizei nichts. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.