Automat geknackt

Kaltenweide (ok). Ein Zigarettenautomat ist nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Freitag auf Sonnabend am Bertha-von-Suttner-Ring geknackt worden. Sowohl Zigaretten als auch Bargeld haben die Diebe gestohlen. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.