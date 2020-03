Automaten geknackt

Schulenburg/Godshorn. Diebe versuchten nach Auskunft der Polizei in der Nacht zu Montag einen Zigarettenautomaten in Schulenburg aufzuhebeln, es blieb jedoch beim Versuch. Aus einem Automaten an der Gleiwitzer Straße in Godshorn wurde die Ware und die Geldbeträge entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von 4. 095 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.