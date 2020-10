Automatenaufbruch ist gescheitert

Maspe. Bislang unbekannte Täter gelangten am letzten Wochenende auf noch unbekannte Weise in das Gebäudeinnere eines Restaurants am Waldkaterweg und versuchten dort den im WC stehenden Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Sonstige Wertgegenstände konnten nicht erlangt werden.