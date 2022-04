Autos geknackt

Langenhagen (ok). Drei Autos sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nach Auskunft der Polizei im Taunusweg, an der Hackethalstraße und am Dungenhorst geknackt worden. In der Hauptsache haben die Diebe Werkzeuge mitgehen lassen. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.