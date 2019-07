Autotreffen

Langenhagen (ok). Zahlreiche Fachgespräche der Automobilfans sind sicherlich wieder angesagt, wenn es am Sonntag,4. August, auf dem famila-Parkplatz an der Hans-Böckler-Straße heißt "Youngtimer treffen Oldtimer". termin ist zwischen 10 und 17 Uhr.