AWO-Sommerfest

Langenhagen. Am Sonanbend, 13. Juli, ab 15 Uhr findet in der AWO Langenhagen in der Ostpassage 3 das Sommerfest statt. Das Motto: 100 Jahre AWO: Da nur begrenzt Sitzplätze zur Verfügung stehen, wird um Anmeldungen unter der Telefonnummer (0511) 20 30 06 85 von Montag bis Donnerstag, 14 Uhr bis 17 Uhr, gebeten. Oder einfach um die Zeit vorbeikommen.