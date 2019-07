AWO-Sommerfest

Kaltenweide (ok). Ihr Sommerfest feiert die AWO Kaltenweide am Sonnabend, 17. August, ab 14 Uhr auf dem Zellerieplatz in Kaltenweide. Das Motto lautete an dem Tag "100 Jahre AWO". Zur Unterhaltung spielt das Musikkorps, und auch die Trommlergruppe der AWO Sonnenblume ist mit von der Partie. Es gibt Gegrilltes mti Salat sowie Kaffee und Kuchen.