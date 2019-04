AWO-Spargelessen

Langenhagen. Die AWO Langenhagen fährt am Donnerstag, 16. Mai, zum Spargelessen zum Spargelhof Heuer nach Fuhrberg. Abfahrt ist um 12.30 am Busbahnhof am CCL. Die Kosten betragen 25 Euro. Es sind noch einige Plätze frei. Anmeldung bitte von Montag bis Donnerstag in der Tagesstätte unter der Telefonnummer (05 11) 20 30 06 85.