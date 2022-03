Azadi will helfen

Spenden für Transport in die Ukraine gesucht

Langenhagen (ok). Der Verein Azadi hat Kleidung gesammelt, So viel, dass damit zwei Lastwagen gefüllt und in die Ukraine ins Kriegsgebiet geschickt werden könnten. Nur: Das Geld für den Transport für die fast 2.000 Kilometer lange Tour fehlt einfach. Deshalb bittet der Verein Azadi dringend um Hilfe, hofft auf Speditionen, die sich vielleicht unentgeltlich in den Dienst der guten Sache stellen. Oder auf Spenden, um sich Fahrzeuge mieten zu können. Wer helfen möchte, kann sich gern unter der Telefonnummer (0176) 45 79 56 98 bei Hamid Khalil melden.