Baby-Treff

Kaltenweide. Das Familienzentrum Sonnenblume der AWO Region Hannover bietet einen Baby-Treff an. Der Baby-Treff ist ein Angebot für Eltern mit Kindern bis 18 Monate. „Es ist ein lockerer Treff für Mütter und/oder Väter mit ihren Babys, die noch nicht in der Krippe betreut werden“, sagt Einrichtungsleiter Bastian Altvater. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Interessierte kommen einfach in der Zeit von 9:30 Uhr bis 11 Uhr vorbei. Es gibt Kaffee und Kekse sowie viel Zeit für Gespräche und mit den Kindern zu spielen. Ein Programm ist nicht vorgesehen. Die Treffen finden alle zwei Wochen montags von 9.30 bis 11 Uhr im AWO- Familienzentrum (Moorlilienweg 2, 30855 Langenhagen, hinterer Eingang) statt. Die nächsten Termine sind am: 9. September, 23 September und 7. Oktober. Weitere Informationen: AWO- Familienzentrum Sonnenblume, Bastian Altvater, Tel.efon (0511) 5193530