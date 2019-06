Baby- und Kindersachen

Langenhagen (ok). Baby- und Kindersachsen-Flohmarkt bei den Langenhagener Strolchen: Termin ist am Sonntag, 16. Juni, von 14 bis 16.30 Uhr. Auf die Besucher wartet Kinderschminken, eine Hüpfburg bei trockenem Wetter, Kaffee und Kuchen, Kaltgetränke und mit Besichtigungsmöglichkeit der Einrichtung in der Hindenburgstraße 122. Anmeldungen für einen Verkaufsstand bitte an die E-Mail-Adresse leitung@langenhagener-Strolche.de.