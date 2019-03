Babysitter

Langenhagen. Babysitten macht Spaß und ist eine tolle Möglichkeit, das Taschengeld aufzubessern! Für Jugendliche ab 13 Jahren bietet die VHS Langenhagen einen Babysitterkursus an, damit alles reibungslos klappt und das Aufpassen nicht stressig wird. Die angehenden Babysitter werden in diesem Seminar gründlich auf ihre Aufgabe vorbereitet: von Ernährung und Pflege über altersgerechte Spiele und Beschäftigung bis hin zu Erste Hilfe am Kind, Vorbeugung und Unfallverhütung. Das Seminar findet am Sonnabend, 16. März, von 9.30 bis 15.45 Uhr und am Sonntag, 17. März, von 10 bis14.15 Uhr, statt.

Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter 0511/7307-9704